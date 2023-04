Il popolare modello di linguaggio artificiale ChatGPT di OpenAI è stato utilizzato per generare codici product key per Windows 95, la versione del sistema operativo uscita ormai vent’anni fa. La scoperta è stata fatta dal YouTuber Enderman, che ha ottenuto una serie di codici validi utilizzando l’IA di OpenAI.

Enderman ha spiegato di aver scelto Windows 95 per un paio di motivi. Tanto per iniziare, Microsoft non supporta più questo sistema operativo da diversi anni, il che rende l’operazione meno problematica. Generare delle chiavi di attivazione di Windows 11 o Windows 10 – e pubblicare il risultato dell’esperimento su YouTube – avrebbe verosimilmnete procurato allo youtuber più di qualche problema.

In seconda battuta, Windows 95 utilizza un metodo di generazione delle product key più semplice rispetto alle versioni successive del sistema operativo, il che ha aumentato la probabilità di successo dell’esperimento.

Enderman ha spiegato che inizialmente aveva tentato di chiedere direttamente a ChatGPT di generare delle chiavi valide per attivare Windows 95, ottenendo però un secco rifiuto da parte dell’IA. «È un’azione illegale, inoltre sono solo un’IA e non ho accesso a queste informazioni», aveva risposto ChatGPT.

Ma aggirare questa misura di sicurezza è stato piuttosto semplice. Lo youtuber si è limitato a fornire a ChatGPT le istruzioni e i parametri usati da Microsoft per generare le product key del vecchio sistema operativo e, a quel punto, ChatGPT – ignaro che così facendo avrebbe ‘crackato’ il sistema operativo – ha obbedito senza fare obiezioni. L’IA è stata in grado di generare in poco tempo oltre 30 codici, e di questi almeno un paio funzionavano senza problemi.

In ogni caso, anche se si tratta di una vecchia versione del sistema operativo, la semplicità del metodo di Enderman indica una potenziale vulnerabilità nel sistema di creazione dei codici di Microsoft. Immaginiamo che in futuro ChatGPT potrebbe essere usato per abusare virtualmente di qualsiasi sistema di voucher o codice d’attivazione.