Bobby Meritorious: Robert De Niro protagonista della serie crime di Paramount+

Robert De Niro è stato chiamato a lavorare sul progetto di Billy Ray dal titolo Bobby Meritorious, si tratta di una serie crime drama che verrà sviluppata per Paramount+.

Questo progetto dei Paramount Television Studios è il secondo che viene annunciato su Robert De Niro che riguarda il suo coinvolgimento in una serie TV, dopo che si è parlato della sua presenza in Zero Day, che verrà distribuito direttamente su Netfix.

Bobby Meritorious è una serie che racconta di un ufficio della procura degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, un regno sovrano con potere e portata apparentemente illimitati. Ma un informatore, interpretato da De Niro, è pronto a fare a pezzi questa storica istituzione. Solo un uomo può fermarlo, un leggendario ex poliziotto diventato procuratore, conosciuto come Bobby Meritorious. La battaglia tra questi due giganti sarà una lotta per la giustizia stessa.

De Niro farà anche da produttore del progetto assieme a Jane Rosenthal e Berry Welsh, che lavorano per Tribeca Productions. I produttori esecutivi sono Peter Gethers e Preet Bahara, che è stato proprio procuratore del distretto meridionale di New York tra il 2009 ed il 2017.