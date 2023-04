Barbie: i character poster del film in uscita a luglio

Dopo qualche tempo in cui non erano arrivate novità sulla produzione di Barbie, ora l’attività promozionale del film ha iniziato ad accelerare, e da poco sono stati diffusi i character poster del lungometraggio con Margot Robbie.

Ecco le immagini.

Nei poster possiamo trovare tutti i protagonisti del film, riproposti con scatti che ricordano le pubblicità degli iconici giocattoli del brand di Barbie. Piuttosto divertenti sono le captions dei personaggi protagonisti.

Ad esempio Dua Lipa viene presentata come una Barbie sirena, mentre Hari Nef è una dottoressa, Emma Mackey fa la Barbie con un premio Nobel per la Fisica; e poi ancora c’è Ryan Gosling che fa Ken, e Simu Liu che è anch’esso Ken, ma di un altro genere; e poi ci sono i personaggi che non interpretano bambole: come Helen Mirren che è la narratrice, Will Ferrell che è un uomo d’affari, così come Jamie Demetriou.

La regia del progetto è curata da Greta Gerwig, che ha definito Barbie come una storia tratta da un universo narrativo in cui tutto è possibile e viene concesso.