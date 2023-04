Ballerina: rivelata la data d’uscita dello spin-off di John Wick

Da poco è nelle sale cinematografiche il film John Wick 4, e Lionsgate ha approfittato della scia lunga della distribuzione per comunicare anche la data d’uscita dello spin-off Ballerina. Il giorno scelto per l’arrivo al cinema è il 7 giugno 2024.

In Ballerina troveremo Ana de Armas che veste i panni di un’assassina allenata nella tradizione dei Ruska Roma. Il cast del film vede presenti anche Keanu Reeves, Ian McShane e Lance Reddick che ritornano a lavorare nel franchise, accompagnati da Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus.

La regia di Ballerina è di Len Wiseman, mentre la sceneggiatura è di Shay Hatten, con la produzione che è stata affidata a Basil Iwanyk, Erica Lee, ed a Chad Stahelski, il filmmaker della saga. Il budget stanziato per questo spin-off si dovrebbe aggirare tra i 50 e gli 80 milioni di dollari.

Ricordiamo che il personaggio di Ana de Armas è apparso per la prima volta in John Wick 3: Parabellum, film in cui ha fatto una rapida apparizione.

