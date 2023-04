Super Mario Bros. Il Film: il video dal Romics e i primi commenti della critica

Appena un paio di giorni e il sogno di tanti Nintendo fan sarà realtà: Super Mario Bros. Il Film sarà nei cinema e potremo perderci nei paesaggi incantati e coloratissimi del Regno dei Funghi. Intanto, al festival Romics appena tenutosi nella capitale, il Kart ufficiale di Mario è stato un magnete per il pubblico, come possiamo vedere dal video rilasciato oggi da Universal Pictures.

Tra l’altro, la critica oltreoceano ha avuto l’opportunità di vedere la pellicola realizzata in collaborazione tra Nintendo e Illumination Entertainment, e cominciano dunque anche a fioccare i primi commenti critici, che incensano la qualità dell’animazione e la quantità di azione, buffe trovate e citazioni, sebbene il plot sia volutamente semplice (com’era giusto e auspicabile, del resto).

The Super Mario Bros. Movie was awesome. Teared up from hype more than once. The music is the star of the show. Nintendo fans are gonna be obsessed. I'm not sure ANY movie in history has ever had THIS MANY easter eggs. AND GOOD ONES! pic.twitter.com/CxvDvPzTnQ — Tim Gettys (@TimGettys) April 2, 2023

#SuperMarioBrosMovie

is NOT great. That being said it’s PERFECT. I haven’t felt like this for an animated movie since THE 2014 LEGO MOVIE . Stunning animation, and music by Brian Tyler. It’s gonna be BIG. Give me the Cinematic Universe! 10/10 pic.twitter.com/D6cqjLBOHJ — deo.🎬 (@frickyuu) April 2, 2023

#SuperMarioBrosMovie’s embargo is up. The Mario worlds are brought to life with top-notch animation and energetic action that will delight kids and fans. Full of loving Easter eggs and cameos. That said, it’s a Mario movie made by illumination and I’ll leave it at that. pic.twitter.com/95Sh1gjI6o — Rendy Jones (@rendy_jones) April 2, 2023

#SuperMarioBrosMovie REVIEW: HILARIOUS & MAGICAL DELIGHT. A charming adventure with the Nintendo plumbing duo, full of FUN cameos that’ll drain your warp pipes. This isn’t just another video game movie, it’s one of the BEST family films ever! A fitting end setting up what’s next pic.twitter.com/X8hRkznjqj — Atom (@theatomreview) April 2, 2023

Wahoo! #TheSuperMarioBrosMovie is the ultimate love letter to every era of Mario. Loved the humor & especially Jack Black’s Bowser. I felt the same way watching the movie as I do playing the games. It’s just joyful. Also, stay for the credits! pic.twitter.com/ZcKn17E3PO — Erik Davis (@ErikDavis) April 2, 2023

The Super Mario Bros movie does not disappoint! A fun & delightful time at the movies the whole family can enjoy. A definite crowd pleaser. Jack Black as Bowser was perfect casting and was my favorite character on screen. One of the best animated movies I have seen in a long… — University Film Review (@UniversityFilms) April 2, 2023

Super Mario Bros. Il Film è diretto dal duo artistico formato da Aaron Horvath e Michael Jelenic (già produttori della pellicola di successo Teen Titans Go! – Il Film ), che sono partiti da una sceneggiatura scritta da Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo); nella versione originale, Chris Pratt doppia Mario, mentre in quella italiana il buffo protagonista ha la voce di Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day Luigi e Jack Black doppia il malvagio Bowser; Keegan-Michael Key presta la sua voce al buffo Toad, Seth Rogen e Fred Armisen sono rispettivamente Donkey Kong e Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek, mentre a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri, che negli ultimi anni ha lavorato alla pellicola insieme a Shigeru Miyamoto, per Nintendo. La pellicola è inoltre co-finanziata da Universal Pictures e Nintendo e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures: nel nostro paese sarà in tutte le sale dal 5 aprile.

