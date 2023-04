I migliori giorni: in prima tv su Sky Cinema questa sera, in prima serata

In prima tv questa sera, su Sky Cinema (e in streaming su NOW), il nuovo film di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, I migliori giorni.

La Vigilia di Natale, Capodanno, San Valentino e l’8 marzo: i giorni di festa possono rivelarsi cartine al tornasole per indagare l’animo umano nel film I migliori giorni, in onda in prima tv stasera, lunedì 3 aprile, su Sky Cinema Uno ( e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Massimiliano Bruno e Edoardo Leo dirigono (e interpretano) una commedia a episodi dal grande cast corale, composto tra gli altri da Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini e Stefano Fresi, che vestono i panni di una serie di personaggi alle prese con legami famigliari o di coppia e con tematiche attuali. Il film è prodotto da Italian International Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

Sinossi:

A Natale siamo tutti più buoni? A Capodanno abbiamo tanti buoni propositi? A San Valentino “amore amore amore” e l’8 marzo all’insegna del “viva le donne”? Ecco quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. Una deputata invita alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, mette a rischio non solo la serata ma tutta la sua carriera.

Un ricco imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato… e deciso a vendicarsi.

Un San Valentino fin troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell’altra per una coppia che, dopo venticinque anni, lo festeggia ancora.

Infine, l’8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla cosiddetta “donna ideale” contestato sui social.

Se questi sono i migliori giorni… figuriamoci i peggiori! Fra ironia e amarezza, una commedia che farà ridere e riflettere sull’umanità e anche rivalutare le nostre feste!

