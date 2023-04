Demon Slayer 3: ecco quando arriverà su Crunchyroll

Crunchyroll ha rivelato la data di distribuzione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc, o Demon Slayer 3: si tratta del 9 aprile, un bel regalo di Pasqua per gli appassionati della serie animata.

Ricordiamo che l’esordio della terza stagione è arrivato lo scorso mese al cinema. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è la storia avvincente e ricca di azione di un giovane alla ricerca di una cura per sua sorella, trasformata in demone dopo che la loro famiglia è stata ferocemente uccisa dai demoni.

Le voci originali dell’anime sono quelle di: Hanae Natsuki che fa Kamado Tanjiro, Kito Akari è Kamado Nezuko, Shimono Hiro fa Agatsuma Zenitsu, Matsuoka Yoshitsugu interpreta Hashibira Inosuke, Kawanishi Kengo è Tokito Muichiro, Hanazawa Kana sarà Kanroji Mitsuri, Okamoto Nobuhiko fa Genya, Furukawa Toshio interpreta Hantengu e Toriumi Kousuke farà Gyokko.

Ricordiamo che il 12 aprile arriverà alla sua conclusione il manga di Demon Slayer, che nel nostro Paese ha conquistato il pubblico degli appassionati al punto da arrivare al primo posto nella classifica dei libri più venduti in Italia.