Yacht: consegnato in Australia il primo Tecnomar for Lamborghini 63

Arriva in Australia il nuovo yacht dell'azienda The Italian Sea Group, un prodotto della nautica di lusso.

Il Tecnomar for Lamborghini 63 è un lussuoso yacht di 63 piedi, realizzato in collaborazione tra Tecnomar, il brand di The Italian Sea Group specializzato nella produzione di yacht di alta gamma, e Automobili Lamborghini, celebre casa automobilistica italiana. Il design dell’imbarcazione si ispira alla Lamborghini Sián FKP 37, un’auto sportiva ibrida a edizione limitata, ed è caratterizzato da linee aerodinamiche, forme sinuose e da un’attenzione ai dettagli che lo rendono un vero e proprio gioiello della nautica di lusso.

Lo yacht è equipaggiato con due motori diesel MAN V12 da 2.000 cavalli di potenza totale, che gli consentono di raggiungere una velocità massima di 60 nodi, pari a circa 110 chilometri orari. L’interno dell’imbarcazione è stato progettato con lo stesso livello di cura e attenzione dei dettagli che caratterizza le auto Lamborghini, e presenta materiali pregiati come il carbonio, l’acciaio inox e il cuoio. L’imbarcazione può ospitare fino a sei persone in tre cabine, ed è dotata di ogni comfort, tra cui aria condizionata, sistema di intrattenimento di alta qualità e una cucina completamente attrezzata.

La consegna del primo Tecnomar for Lamborghini 63 in Australia rappresenta un importante traguardo per The Italian Sea Group e Automobili Lamborghini, che hanno stretto una collaborazione per realizzare questa straordinaria imbarcazione. L’arrivo dello yacht a Sidney è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati di nautica e di auto sportive, che hanno potuto ammirare da vicino la bellezza e l’eleganza del Tecnomar for Lamborghini 63.