Tekken 8: gameplay reveal trailer per Asuka Kazama e Leroy Smith

Ancora nessuna informazione su data (o quantomeno periodo) d’uscita per Tekken 8, ma Bandai Namco vizia i suoi fan oggi con ben due reveal trailer, che mostrano il ritorno di due interessanti personaggi e il loro bagaglio di rinnovate mosse distruttive. Si tratta di Asuka Kazama e Leroy Smith, personaggi meno “storici” dei precedenti ma non per questo meno agguerriti e rappresentativi.

Asuka, cugina di Jin vista per la prima volta in Tekken 6, torna con uno stile streetwear lontano da quello da combattimento che siamo soliti a vedere (perlomeno per il suo primo outfit) e porta con sé la sua solita aura da pacere: riuscirà ad acquietare il demoniaco animo del cugino anche stavolta? Non prima di una di una notevole dose di tecniche marziali Kazama rivolte ai suoi avversari, ovviamente! Sarà particolarmente interessante scoprire, pad alla mano, come il suo stile si andrà questa volta a differenziare da quello di Jin e della zia Jun: è difatti la prima volta che sono presenti entrambe in un titolo della serie, e originariamente Asuka è stata inserita come personaggio “sostitutivo” di Jun, data per morta.

Leroy, dal canto suo, torna dal settimo episodio (in cui ha fatto la sua prima comparsa) con la sua solita aria serafica ma determinata a porre fine a ogni ingiustizia nella sua amata New York (e non solo) grazie anche al suo wing chun, affilato come rasoio.

Asuka e Leroy si uniscono quindi ai personaggi di cui abbiamo già potuto vedere un trailer, ovvero Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson, Jun Kazama, Jack-8 e Ling Xiaoyu. Quanti ne mancheranno per chiudere il primo roster? Ricordiamo che finora non sono stati introdotte e svelata new entry, che però sono immancabili.

Come dicevamo, l’atteso videogioco non ha ancora una data o un periodo ufficiale di debutto, ma possiamo attenderlo quantomeno, per fine anno, e la data d’uscita stessa potrebbe arrivare non più tardi dei campionati EVO previsti per quest’estate. Il titolo stato sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e sfrutterà al meglio le nuove generazioni di console, utilizzando l’Unreal Engine 5. Tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente ricreati da zero, così come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, improntata ora all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari, divertenti e accessibili i combattimenti.

