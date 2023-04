Dark Matter: trailer e foto del thriller in arrivo a maggio nei cinema

Esce in sala il 4 maggio, distribuito da Superotto Film Production, Dark matter, thriller psicologico diretto da Stefano Odoardi e scritto dal regista insieme a Sytske Kok: del film, descritto come un “Thriller dell’Anima”, vi mostriamo oggi trailer, locandina e prime foto ufficiali. Nel cast Alessandro Demcenko, Angélique Cavallari, Thierry Toscan, Elisabetta Pellini, Simona Senzacqua, Shaula Pascucci, Zoe Valerio, Viviana Di Bert, Angelica Cacciapaglia, con la partecipazione di Daniela Poggi, con la partecipazione di Orso Maria Guerrini e con Eleonora Giovanardi e per la prima volta sullo schermo Giulio Cecchettini.

Dark Matter racconta di Antonio, affermato fisico che opera nel campo della Materia Oscura – particelle di cui non sappiamo praticamente nulla ma che compongono quasi il 95% del nostro universo – la cui vita viene stravolta quando suo figlio Thomas, appena undicenne, viene rapito da Elena, una donna misteriosa. Da quel momento Antonio non solo dovrà cercare il figlio… ma anche sé stesso. Un film in continuo bilico tra realtà e mistero, e che vuole essere, nelle intenzioni di Odoardi, una riflessione sulla complessità delle relazioni umane e familiari, offrendo allo spettatore molteplici chiavi di lettura.

‘Dark Matter’ affronta anche l’argomento della scomparsa dei minori, un dato in continua crescita: ogni giorno in Italia scompaiono infatti quarantasette minorenni. Nel 2022 le denunce di persone svanite nel nulla, sotto i 18 anni, sono state 17.130. È quanto emerge dalla relazione sull’attività del Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse.

Dark Matter è in primo luogo un film di genere: un thriller sull’affascinante e spesso inafferrabile rapporto tra lʼessere umano e lʼUniverso. Da una parte cʼè lʼUniverso che ci circonda con la sua Materia Oscura e dall’altra cʼè lʼUniverso intimo e personale dell’essere umano. Due dimensioni allʼapparenza diverse, ma in realtà molto vicine tra di loro perché circondate da uno stesso elemento invisibile e misterioso: l’ignoto.

sottolinea il regista.

Leggi anche: