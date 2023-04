Twitter, le aziende con più follower non dovranno pagare per mantenere la spunta di verifica

Sembra che alcune aziende potrebbero non dover pagare a Twitter $1.000 al mese per mantenere la spunta blu (che presto diventerà d’oro). Twitter sta dando un pass gratuito ai 500 inserzionisti che spenderanno di più sulla sua piattaforma e alle prime 10.000 organizzazioni per numero di follower. Insomma, le aziende con più follower potranno mantenere la spunta (e la possibilità di assegnarla ai loro dipendenti) gratuitamente.

Twitter si prepara a fare importanti cambiamenti al modo in cui funziona la verifica su Twitter. A partire da aprile il vecchio programma di verifica “legacy” verrà chiuso. Per mantenere la verifica sarà obbligatorio pagare: vale per gli utenti individuali, ma anche per le aziende. Il nuovo piano di verifica di Twitter per le organizzazioni consente alle aziende che sono disposte a pagare $1.000 al mese di mantenere la loro verifica e di indicare account specifici come “affiliati”.

I marchi sono tra i più vulnerabili ai furti di identità, come abbiamo visto dalla serie di account falsi che sono apparsi quando è stata introdotta la verifica Twitter Blue, che consente alle persone di acquistare il segno di spunta blu per una cifra ridicolmente bassa (7$ al mese). Twitter ha posto in essere alcune misure di sicurezza per cercare di impedire che ciò accada di nuovo: ad esempio, dopo essersi abbonati, se si cambia la propria foto del profilo, il nome visualizzato o l’handle, si perde temporaneamente il segno di spunta fino a quando Twitter non revisionerà nuovamente il profilo per assicurarsi che non si stia violando le regole.

Secondo The Verge, è quasi sicuro che una volta che il nuovo sistema soppianterà quello precedente, assisteremo ad una nuova ondata di tentativi di impersonificazione a danno delle aziende, delle celebrity e delle organizzazioni non-profit.