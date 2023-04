L’Xbox Game Pass “Friends and Family” sbarca anche in Nuova Zelanda

Costa circa il doppio del normale Game Pass Ultimate, ma si può condividere con quattro altri amici (no, non devono essere nel tuo nucleo familiare).

Xbox Game Pass è senza dubbio uno dei migliori servizi nel mondo dei videogiochi, ma il continuo teasing di Microsoft riguardo al piano “Friends and Family” ha il potenziale di renderlo ancora migliore. O, quantomeno, ancora più accessibile e conveniente. Eh già, perché Xbox ha anche un piano in abbonamento che consente di condividere il costo del Game Pass con altre persone. Tuttavia, attualmente questa opzione è ancora in fase di test ed è disponibile esclusivamente in una manciata di Paesi. L’Italia non è inclusa nella lista ma, se vi consola, nemmeno gli Stati Uniti lo sono.

La notizia è che Microsoft ha introdotto – sempre in via sperimentale – l’opzione Xbox Game Pass “Friends and Family” in un nuovo Paese: la Nuova Zelanda. Solo la Nuova Zelanda? Così pare.

A darci la notizia è un utente di Twitter residente negli Stati Uniti, che aveva temporaneamente cambiato la propria regione in Nuova Zelanda per cercare delle offerte sul marketplace di questo paese. Con sua grande sorpresa, dopo aver cambiato la sua regione d’appartenenza, la console gli ha suggerito di testare il nuovo servizio “Friends and Family”. Come via abbiamo spiegato poco più sopra, il piano che consente di condividere l’abbonamento non è disponibile negli Stati Uniti. Inoltre, in precedenza l’abbonamento era disponibile solo in Colombia e Irlanda.

Nel frattempo, Microsoft ha aggiornato il sito web del Game Pass in Nuova Zelanda, mostrando ora il piano Friends and Family come opzione per gli utenti che desiderano iscriversi.

Il piano Xbox Game Pass Friends and Family ha un costo di 39,95 dollari neozelandesi al mese. Vale la pena di sottolineare che il Game Pass Ultimate viene proposto a 19,95 dollari neozelandesi in questa regione. Si tratta, dunque, di grossomodo il doppio del normale prezzo del servizio. Negli USA il Game Pass viene proposto a 14,99$ al mese ed è probabile che un eventuale piano Friends and Family avrà un costo di circa 30$.

Ma perché ne vale la pena, dunque? Perché include tutti i servizi del Game Pass Ultimate (accesso anche al catalogo di giochi per il PC, oltre che il cloud gaming) con la differenza che l’abbonamento si può condividere con un massimo di cinque utenti, anche se non fanno parte del tuo nucleo familiare. Fatevi due conti ed ecco che l’Xbox Game Pass Ultiamate diventa ancora più conveniente di quanto non sia adesso.