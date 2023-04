La Casa – Il Risveglio del Male: il teaser pesce d’aprile lo descrive come una storia d’amore

In occasione dell’1 aprile è stato diffuso un teaser di presentazione di La Casa – Il Risveglio del Male, che, in maniera molto giocosa, ha mostrato il lungometraggio della saga di Evil Dead come una storia d’amore generazionale.

Ecco il filmato.

This April, rediscover what it means to possess someone – in body, heart, and soul 💗#EvilDeadRise pic.twitter.com/Jciw8qYKfI — Evil Dead (@EvilDead) April 1, 2023

La caption con cui è stato lanciato il teaser recita: “Questo aprile scopri cosa significa possedere qualcuno, in corpo, cuore e anima”. Una maniera intrigante per descrivere una possessione ben diversa che verrà mostrata in Evil Dead Rise, considerando le figure demoniache al centro del franchise, che non mancheranno in questo lungometraggio.

Lo scenario presentato evoca le atmosfere di un altro grande franchise horror, ovvero quello di Venerdì 13, da cui verrà tratta prossimamente una serie TV prequel.

Il film è interpretato da Lily Sullivan (“I Met a Girl”, “Pronti a Tutto”), Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”), Morgan Davies (“Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare”, “The End”), Gabrielle Echols (“Frammenti dal Passato – Reminiscence”) e Nell Fisher (“Northspur”).

La Casa – Il Risveglio del Male arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 20 aprile (distribuita da Warner Bros. Pictures).