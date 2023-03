Poste Italiane verso una crescita costante

Poste Italiane ha chiuso il 2022 con ottimi risultati, dimostrando una volta di più di avere una solida base per il futuro. Grazie al suo modello di business diversificato e alla sua trasformazione in una piattaforma di distribuzione omnicanale, il Gruppo è ben posizionato per continuare la sua crescita costante anche in un contesto sfidante come quello attuale.

Il risultato operativo del 2022 ha raggiunto livelli record, più che raddoppiando rispetto al 2017, e tutti i settori hanno contribuito al trend di crescita della redditività operativa sottostante. Inoltre, i ricavi totali sono aumentati del 6,6% a 11,9 miliardi di euro, mentre l’utile netto è stato pari a 1,51 miliardi, più del doppio del livello del 2017.

Le previsioni per il 2023 sono altrettanto positive, con un risultato operativo previsto di 2,5 miliardi di euro e un utile previsto di 1,7 miliardi di euro. Poste Italiane ha inoltre annunciato un aumento del dividendo per il 2022 e un obiettivo di dividendo per il 2023, dimostrando ancora una volta la sua solidità finanziaria e la fiducia nella sua capacità di crescere nel lungo termine. In particolare, per il 2023 è stato fissato un obiettivo di dividendo per azione pari a 71 centesimi di euro, con un aumento del 9% su base annua, come spiega entusiasta Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale.