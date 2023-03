Live A Live: già disponibile la demo del gioco in arrivo su PlayStation e PC

Square Enix annuncia che il pluripremiato JRPG in HD-2D Live A Live uscirà anche su console PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (tramite Steam) il 27 aprile: uscito in precedenza come remake HD-2D su Nintendo Switch lo scorso anno – raccogliendo nel frattempo numerosi consensi – Live A Live è un GDR HD-2D narrativo realizzato dal Team Asano, apprezzato autore di Octopath Traveler, Bravely Default e Triangle Strategy.

Live A Live offrirà ai giocatori la possibilità di vivere liberamente otto storie diverse con otto personaggi differenti, ciascuna ambientata in un periodo unico e con scenari che vanno dalla preistoria al Selvaggio West. Ogni capitolo offre una serie di dinamiche di gioco diverse da padroneggiare, quali furtività, suspense e piazzamento di trappole, tutte regolato da un sistema di combattimenti a turni di specifico. I giocatori potranno anche adattare l’avventura secondo le proprie preferenze grazie al formato a episodi, che permette di completare i capitoli nell’ordine preferito o anche di portarli avanti parzialmente in parallelo.

Prodotto da Takashi Tokita (Chrono Trigger e Final Fantasy IV), Game Director della versione originale per Super Nintendo, Live A Live è stato rivitalizzato grazie alla tecnologia HD-2D, che combina l’atmosfera nostalgica della pixel art a una realizzazione moderna, offrendo un’esperienza di gioco da GDR classico con grafica aggiornata su PS4, PS5 e PC. Il gioco farà inoltre uso di una versione riarrangiata della colonna sonora del gioco, ricreata sotto la supervisione di Yoko Shimomura (Final Fantast XV e Kingdom Hearts), compositrice originale per Live A Live.

La demo giocabile è già scaricabile da PlayStation Store e STEAM: nella demo i giocatori potranno provare le sezioni iniziali di tre delle otto storie del gioco: Selvaggio West, tramonto del periodo Edo e futuro remoto. Chi acquisterà il gioco per PlayStation o su STEAM potrà anche trasferire i progressi salvati alla versione completa del gioco, proseguendo all’uscita del gioco dal punto in cui avevano interrotto.

Live A Live sarà disponibile in formato digitale su console PlayStation 5, sistema PlayStation 4 e PC (STEAM) dal 27 aprile. È possibile effettuare il pre-ordine del gioco su PlayStation Store o STEAM: uno sconto del 20% sarà inoltre disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus che effettueranno il pre-ordine prima dell’uscita del gioco, e per i giocatori di STEAM che acquisteranno il gioco prima dell’11 maggio 2023. Per maggiori informazioni sul gioco è possibile visitare il sito ufficiale.

