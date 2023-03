Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Scorsese, a ottobre nelle sale italiane

Killers of the Flower Moon sarà presentato in anteprima mondiale nella Selezione ufficiale di Cannes il 20 maggio: il 19 ottobre il debutto nelle sale italiane.

Uscirà il 19 ottobre nelle sale cinematografiche italiane, grazie a 01 Distribution – e in contemporanea con l’uscita internazionale – il nuovo e attesissimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon: il film sarà presentato in anteprima mondiale nella Selezione ufficiale del Festival di Cannes il 20 maggio.

Nel cast della pellicola ritroviamo Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons. Si tratta di una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Productions, Appian Way, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

Scritto da Martin Scorsese ed Eli Roth, il film è tratto dall’acclamato bestseller di David Grann ed è ambientato negli anni ’20 in Oklahoma, dove si consumano una serie di omicidi che avvengono tra la popolazione di nativi americani nella regione di Osage, molto ricca di giacimenti di petrolio. Una sequenza di crimini brutali, nota con il nome di “Regno del terrore”.

Per noi è un grande orgoglio poter distribuire questo film in Italia insieme a Rai Cinema e 01 Distribution in contemporanea con gli Stati Uniti. La mission di Leone Film Group è quella di portare nel nostro paese il meglio del prodotto internazionale e Killers of the Flower Moon è un film molto atteso da tempo che finalmente abbiamo il privilegio di annunciare.

dichiara Andrea Leone, amministratore delegato di Leone Film Group.

Un altro grande maestro si aggiunge al nostro listino. Dopo la recente uscita di The Fabelmans di Steven Spielberg, abbiamo il piacere e l’onore di offrire al pubblico italiano l’opera più attesa della stagione, il nuovo lavoro di uno dei massimi autori del cinema mondiale, grazie alla partnership con Leone Film Group, e ad un’azione tempestiva sul mercato internazionale. Rai Cinema con 01 Distribution è inoltre l’unico distributore domestic nel mondo ad avere acquisito insieme a Leone Film Group i diritti di distribuzione di quello che si annuncia come uno dei titoli più importanti dell’anno. Con Martin Scorsese condividiamo un percorso di lunga data, costellato di capolavori, iniziato con The Aviator, Hugo Cabret, The Wolf of Wall Street, ed ora finalmente Killers of the Flower Moon.

aggiunge Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

