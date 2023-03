iPhone 15 Pro: i nuovi tasti allo stato solido si potranno personalizzare

Gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potranno personalizzare la sensibilità dei pulsanti a stato solido del loro dispositivo direttamente dalle Impostazioni del loro telefono. Lo ha rivelato a MacRumors una fonte che il sito definisce “molto affidabile”.

All’inizio di questa settimana, lo stesso informatore anonimo aveva rivelato che i nuovi iPhone 15 Pro utilizzeranno un nuovo chip a ultra-basso consumo energetico che consentirà ai nuovi pulsanti a stato solido (volume e accensione/spegimento) di rimanere in funzione anche quando il telefono è scarico o spento.

Alcuni utenti di iPhone si erano detti preoccupati dalla novità, esprimendo alcuni legittimi dubbi: ad esempio, ci si domandava se i pulsanti avrebbero funzionato correttamente anche quando si usa una cover esterna, oppure se si utilizzano dei guanti. In risposta, l’informatore ha rivelato che iOS 17 includerà un nuovo interruttore nelle Impostazioni che consentirà agli utenti di personalizzare la sensibilità dei pulsanti per adattarsi a queste diverse situazioni d’uso.

In linea con le precedenti voci di corridoio, si prevede che i pulsanti capacitivi a stato solido verranno inclusi esclusivamente sui modelli della serie “Pro”, mentre i modelli standard manterranno i pulsanti tradizionali a cui siamo abituati. L’iPhone 15 Pro potrà contare su un nuovo pulsante inedito chiamato “Azione“, che potrà essere usato per diverse scorciatoie personalizzabili a piacere dall’utente (ad esempio per aprire una determinata app, come la fotocamera, o per selezionare la modalità silenziosa).