Facebook e Instagram: gli utenti europei potranno disabilitare alcuni annunci “altamente personalizzati”

Secondo fonti informate sui piani di Meta, l’azienda sta pianificando di consentire agli utenti europei di Facebook e Instagram di escludere determinati annunci altamente personalizzati come parte dei piani per limitare l’impatto di una nuova normativa europea sulla privacy. In base al piano, a partire da mercoledì prossimo, Meta permetterà agli utenti dell’UE di scegliere una versione dei suoi servizi che li indirizzerà solo con annunci basati su categorie ampie, come la fascia di età e la posizione generale, senza utilizzare, come fa attualmente, dati come i video che guardano o i contenuti sui quali cliccano all’interno delle app di Meta, hanno detto le fonti.

Gli utenti che desiderano optare per l’esclusione dovranno compilare un modulo online per opporsi all’uso delle loro attività all’interno delle app di Meta per la pubblicità e l’azienda valuterà quindi l’obiezione di ciascun utente prima di apportare il cambiamento, hanno aggiunto le fonti. Ciò potrebbe limitare l’effetto del cambiamento sul business pubblicitario di Meta e non soddisfare almeno alcuni regolatori e attivisti per la privacy. Se fosse vero, si tratterebbe, infatti, di una procedura piuttosto complessa. Insomma, immaginiamo che davvero pochi utenti decideranno di dedicare del tempo alla compilazione di questo form.

A inizio gennaio, il regolatore dell’Irlanda, dove ha sede la divisione europea di Meta, hanno multato Facebook e Instagram per un totale di 390 milioni di euro, o circa 423 milioni di dollari, anche per aver richiesto agli utenti di accettare un contratto che includeva annunci comportamentali, che vengono confezionati in base all’attività digitale dell’utente. Il regolatore irlandese ha dato a Facebook e Instagram tre mesi di mettere per modificare le sue policy e cessare la condotta giudicata in contrasto con il GDPR.