Evil Dead: The Game, annunciata la Game of the Year Edition

Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato Evil Dead: The Game - Game of the Year Edition con data d'uscita e dettagli sui contenuti.

Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato l’arrivo dell’edizione Game of the Year di Evil Dead: The Game. La versione includerà il gioco completo insieme ad una serie di contenuti aggiuntivi e sarà disponibile a partire dal 26 aprile 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, sia su Epic Games Store che su Steam.

Nello specifico l’edizione Game of the Year includerà oltre al gioco anche contenuti tratti da sei DLC e la nuova espansione a pagamento Who’s Your Daddy, che comprende i seguenti elementi:

Un nuovo sopravvissuto – Brock Williams: Il padre di Ash in persona, Brock è immune alle respinte e ha diverse auree che può scatenare per aiutare i suoi compagni di squadra. Queste auree cambiano dinamicamente in base al numero di membri della famiglia Williams presenti in squadra.

– Brock Williams: Il padre di Ash in persona, Brock è immune alle respinte e ha diverse auree che può scatenare per aiutare i suoi compagni di squadra. Queste auree cambiano dinamicamente in base al numero di membri della famiglia Williams presenti in squadra. Un nuovo demone – Schemer: Basato sul famigerato boss demoniaco Baal, lo Schemer è uno specialista delle trappole che confonde i sopravvissuti con le illusioni. Le sue marionette infliggono danni maggiori con una serie di attacchi basati sui livelli di paura dei sopravvissuti.

– Schemer: Basato sul famigerato boss demoniaco Baal, lo Schemer è uno specialista delle trappole che confonde i sopravvissuti con le illusioni. Le sue marionette infliggono danni maggiori con una serie di attacchi basati sui livelli di paura dei sopravvissuti. Nuovi abiti per Ash, Amanda e Pablo.

Per chi non lo sapesse, Evil Dead: The Game è il divertente PvPvE asimmetrico basato sul franchise di The Evil Dead (La Casa, in italiano). Nel gioco quattro sopravvissuti collaborano per sfuggire a un demone e trovare gli oggetti necessari per chiudere un portale tra due mondi. Allo stesso tempo, un giocatore che controlla il demone deve sfruttare tutto ciò che ha a disposizione per riuscire ad eliminare gli avversari.