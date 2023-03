Dredge è ora disponibile su tutte le piattaforme: ecco il trailer di lancio

Team17 e Black Salt Games lanciano infine su PC e console la loro sinistra avventura di pesca dal titolo Dredge, un titolo molto originale disponibile ora su PC (Steam e GOG), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Tuffiamoci nelle sue inquietanti atmosfere col trailer di lancio.

In Dredge, i giocatori si caleranno nei panni di uno sfortunato pescatore, esplorando una serie di isole remote e setacciando i fondali circostanti, alla ricerca di una varietà di pesci e di preziose rarità del mare profondo. Una volta che il peschereccio è pieno, è possibile vendere il proprio bottino agli abitanti del luogo, completando le missioni e scoprendo di più su ogni arcipelago. È inoltre possibile potenziare la propria imbarcazione, le proprie abilità e le proprie conoscenze per scavare più a fondo e raggiungere terre isolate e misteriose. E non tutto è come sembra…

La versione base di Dredge in digitale è disponibile su Steam, Xbox e Nintendo Switch a €24,99, mentre le versioni del gioco base per PlayStation 5 e PlayStation 4 sono disponibili a €24,99. La Digital Deluxe Edition è disponibile a €35,06 su Steam, €26,99 su Xbox e Nintendo Switch, e €26,99 su PlayStation 4 e PlayStation 5. La Digital Deluxe Edition include il DLC Blackstone Key, che garantisce ai giocatori l’accesso al misterioso laboratorio sull’isola di Blackstone.

La Deluxe Edition fisica del gioco è disponibile a €29,99 su PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S, mentre la versione Nintendo Switch è disponibile a €39.99.

Queste le caratteristiche del gioco:

Svela un mistero: Capitanate il vostro peschereccio attraverso una serie di remote isole, ognuna con i suoi abitanti da incontrare, la sua fauna da scoprire e le sue storie da svelare.

Draga le profondità: Perlustrate il mare alla ricerca di tesori nascosti e completate le missioni per ottenere l’accesso a nuove abilità.

Studia il tuo mestiere: Ricercate attrezzature speciali e migliorate le capacità della barca per accedere a pesci rari e a preziose rarità del mare profondo.

Pesca per sopravvivere: Vendite le vostre scoperte alla gente del posto per saperne di più su ogni area e migliorare la barca, al fine raggiungere luoghi ancora più nascosti.

Combatti l’inspiegabile: Rafforzate la vostra mente e utilizzate le vostre capacità per sopravvivere alle uscite in acqua dopo il tramonto.

