Bloodsucking Darkness: il manga di Junji Ito diventerà un film live-action

Dopo che Netflix ha realizzato una serie animata sulle storie manga di Junji Ito dal titolo Junji Ito’s Maniac: Japanese Tales of the Macabre, ora Hollywood ha deciso di portare avanti la collaborazione con l’autore giapponese, per un adattamento live-action di Bloodsucking Darkness.

A lavorare sul progetto è stato chiamato Jeff Howard, che ha già lavorato a The Haunting of Hill House, Midnight Mass, e Oculus. Lo stesso Howard ha dichiarato:

Quando ho saputo che si stava creando questo progetto ho assolutamente rincorso la produzione perché volevo essere coinvolto. La combinazione tra paura e profondità emotiva sono gli elementi di cui vado alla ricerca.

Al centro di Bloodsucking Darkness c’è la storia di una ragazza che ad un falò incontra un uomo ossessionato dai pipistrelli. Piuttosto che consumare la classica situazione vampirica che culmina con il morso sul collo, questo racconto di Junji Ito ha sfumature più realistiche e capaci di turbare nel profondo.

Il progetto sarà a cura di Fangoria, con il vice-presidente della casa, Armen Aghaeian, che ha dichiarato: