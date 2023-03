Batman: un fumetto sul primo incontro con Joker in uscita a maggio

Il 16 maggio negli Stati Uniti verrà pubblicata una storia a fumetti particolare, inserita all’interno della serie rilanciata dal titolo Batman: The Brave and the Bold, e che metterà al centro il primo incontro tra il cavaliere oscuro ed il Joker.

Qui sotto vi mostriamo le prime tavole della storia.

A scriverla è stato chiamato Tom King, che sta lavorando su tre titoli del corso della casa editrice chiamato Dawn of DC, e si tratta di The Penguin, Wonder Woman, e Batman: The Brave and the Bold. A disegnare il fumetto ci sarà Mitch Gerads.

La storia sarà divisa in quattro parti e si tratterà di un fumetto a sfumature horror. Il primo incontro tra Batman e Joker è stato presentato come il più terrificante dedicato a Joker da tanto tempo a questa parte.

Batman: The Brave and the Bold è il titolo di una storica testata legata al cavaliere oscuro, e sviluppata durante gli anni Sessanta, in cui Batman lottava al fianco di vari supereroi. In questo caso, il rilancio di The Brave and the Bold avrà l’incontro con il Joker come punto d’esordio.