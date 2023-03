YouTube Music: arrivano i podcast, ma sono molto meno di quelli inclusi su Spotify

A febbraio, Google ha annunciato che avrebbe portato i podcast su YouTube Music e sembra che ora stiano facendo il loro debutto. Molti utenti americani hanno raccontato di aver iniziato a vendere i contenuti podcast all’interno dell’applicazione.

Per alcuni utenti, i podcast appaiono come suggerimenti direttamente sulla schermata principale, in altri casi è necessario cercarli manualmente usando la barra di ricerca. Attualmente i podcast sono disponibili solo negli Stati Uniti, ma è molto probabile che nel corso dei prossimi mei verranno introdotti anche in altri paesi, Italia inclusa.

Per quanto riguarda il modo in cui i podcast si comportano su YouTube Music, l‘interfaccia è molto simile a quella della musica normale. In alcune immagini condivise su Reddit, si può vedere la sezione “ora in riproduzione” e alcune parti dell’interfaccia. C’è l’interruttore in alto che ti consente di passare dalla versione audio a quella video del contenuto che stai ascoltando, con l’immagine in primo piano al centro dello schermo. Sotto, c’è il titolo del podcast e il nome del conduttore insieme ai pulsanti “mi piace” e “non mi piace” e la solita barra per spostarsi avanti e indietro.

Sfortunatamente, sembra che YouTube Music non offra tutti i podcast a cui si può iscriversi tramite RSS. Gli utenti che hanno avuto accesso alla funzione sostengono che siano presenti esclusivamente i podcast caricati su YouTube e contrassegnati come contenuto podcast all’interno del servizio video. Insomma, ci sono moltissimi meno podcast di quelli inclusi in altre app come Google Podcast o persino a Spotify. Chissà se in futuro questa importante limitazione verrà rimossa.