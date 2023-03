Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà un cortometraggio tie-in

A giugno farà il suo esordio un cortometraggio che collegherà Spider-Man: Across the Spider-Verse con Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Attraverso Variety è stato annunciato che il film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà un cortometraggio dedicato che lo unirà con il primo Spider-Man: Un Nuovo Universo, ed il titolo sarà The Spider Within. L’esordio del corto avverrà a giugno al Annecy International Animation Film Festival.

In The Spider Within Miles Morales cercherò di bilanciare il suo essere uno studente con la sua attività da supereroe. Ma una giornata molto particolare lo porterà a confrontarsi con l’ansia di dover gestire questo tipo di vita. La manifestazione di un attacco di panico gli farà realizzare che chiedere aiuto è un qualcosa di altrettanto coraggioso, così come fronteggiare dei super nemici.

Questo corto farà parte del programma LENS, realizzato da Sony per dare spazio a gruppi poco rappresentati. I registi che hanno lavorato al progetto Jarelle Dampier, Khaila Amazan, Clara Chan e Joe Darko, hanno dichiarato:

Il programma LENS per noi è stato una svolta, offrire uno sguardo a diversi tipi di rappresentazione nei ruoli di leadership è un qualcosa che fa la differenza, e permette di abbattere delle barriere anche tra i registi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà a giugno, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.