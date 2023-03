Microsoft vuole introdurre la pubblicità su Bing Chat: ecco come funzionerà

In uno degli esempi circolati su Twitter, l'IA di Bing ha suggerito ad un utente di usare un codice sconto per ordinare una pizza da Domino's.

Microsoft ha annunciato di essere al lavoro per introdurre degli annunci pubblicitari all’interno del suo servizio di intelligenza artificiale basato su ChatGPT di OpenAI, Bing Chat. Questa nuova feature sarebbe attualmente in fase di sperimentazione e si presenterebbe nella forma di dei link mostrati nella sezione “Ulteriori informazioni”, proprio sotto alla risposta di Bing formulata in risposta alla domande dell’utente.

Attualmente, gli annunci pubblicitari sono visibili da un numero estremamente limitato di utenti. Insomma, si tratta di un primissimo test ma è pressoché certo che le pubblicità raggiungeranno un numero maggiore di utenti nel corso delle prossime settimane. In uno degli esempi circolati in rete, l’IA di Bing suggerisce all’utente di utilizzare un coupon per ordinare una pizza da Domino’s ad un prezzo scontato.

Microsoft in futuro potrebbe implementare un’esperienza più diretta, che offrirebbe agli inserzionisti maggiori possibilità di creare esperienze pubblicitarie interattive sfruttando Bing Chat.

Attualmente Bing conta più di 100 milioni di utenti attivi ogni giorno, il che rappresenta una nuova opportunità di monetizzazione per Microsoft e gli inserzionisti. Assieme alla decisione di introdurre annunci pubblicitari in Bing Chat, Microsoft sta anche lavorando a nuove funzioni per il chatbot e ad un miglioramento generale dell’esperienza dell’utente.