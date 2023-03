Apple si prepara al lancio di iOS17: ecco quali iPhone verranno esclusi

Apple ha annunciato ufficialmente che l’attesa WWDC 2023 si terrà dal 6 al 10 giugno. Durante l’evento Apple rivelerà per la prima volta alcune informazioni sul suo prossimo visore per la mixed reality (VR+AR), anche se non è chiaro se il visore verrà annunciato in quell’occasione o se, al contrario, l’azienda si limiterà ad una piccola preview in vista di un lancio più avanti nel corso del 2023.

Sta di fatto che uno dei protagonisti indiscussi dell’evento sarà indubbiamente iOS 17, la prossima attesa iterazione del sistema operativo mobile di Apple. Sappiamo che iOS 17 introdurrà molte funzioni che gli utenti richiedono da tempo. Tuttavia, sappiamo anche che l’interfaccia utente rimarrà sostanzialmente invariata e che Apple punterà molto sull’ottimizzazione del sistema operativo per sfruttare con ancora più forza le potenzialità della Dynamic Island. A maggior ragione perché è probabile che a settembre verrà inclusa anche sugli iPhone 15 e 15 Plus (e non soltanto sui modelli Pro, come in questa generazione).

Ne consegue che è già tempo di ipotizzare quali iPhone supporteranno il nuovo aggiornamento e quali, al contrario, verranno tagliati fuori. Su Weibo sta circolando una lista molto verosimile: ebbene, i grandi esclusi di quest’anno saranno gli iPhone 8 e iPhone X. Nessuno di loro due riceverà il nuovo aggiornamento: se possedete uno di questi modelli, potreste dover prendere in considerazione l’idea di acquistare uno smartphone più recente.

I dispositivi che supporteranno iOS 17 dovrebbero essere i i seguenti: