AKA: il trailer ufficiale del thriller Netflix con Eric Cantona

Netflix ha da poco proposto il trailer della film thriller con protagonista l’ex calciatore del Manchester United Eric Cantona dal titolo AKA. Il lungometraggio sarà disponibile sulla piattaforma dal 28 aprile.

Ecco il trailer.

Questa è la descrizione del progetto:

Dopo essersi infiltrato in un’organizzazione criminale, un inflessibile agente speciale si ritrova davanti a un dilemma morale quando inaspettatamente stabilisce un legame con il figlio del boss. Alban Lenoir recita a fianco del calciatore diventato attore Éric Cantona in un thriller d’azione carico di emozioni.

La regia di AKA è curata da Morgan S. Dalibert, che ha lavorato anche alla sceneggiatura affiancato da Alban Lenoir. Il cast di protagonisti vede, al fianco di Eric Cantona, presenti: Sveva Alviti, Saïdou Camara, Noé Chabbat, Thibault de Montalembert, Lucille Guillaume, Vincent Heneine, Kevin Layne, Alban LenoirAdam Franco, Nathalie Odzierejko e Philippe Résimont.

Ricordiamo che Eric Cantona ha già lavorato a progetti come Il mio amico Eric del 2009, in cui recita nella parte di sé stesso. E poi è comparso anche in The Salvation ed in Lavoro a Mano Armata, serie uscita su Netflix nel 2020.