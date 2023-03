Wikipedia ora ha un “sound logo”, tipo il TU-DUM di Netflix

La Wikimedia Foundation ha deciso di adottare un cosiddetto “sound logo“, che verrà utilizzato per i contenuti multimediali di Wikipedia e dei suoi altri progetti. Si può pensare al sound logo come l’equivalente di Wikipedia del “tu-dum” di Netflix. Dopo una ricerca esaustiva tramite il concorso “Sound of All Human Knowledge”, Wikimedia ritiene di aver trovato un clip audio che rappresenta la sua missione.

La proposta vincente è stata presentata da Thaddeus Osborne, un ingegnere nucleare e produttore musicale part-time della Virginia.

ha spiegato Thaddeus Osborne spiegando l’idea alla base del suo concept.

Il nuovo sound logo di Wikipedia:

🔊 Wikimedians, are you ready?

We are thrilled to announce that we have found the winning entry to The Sound of All Human Knowledge contest! Fun fact: We used the actual sound logo to create the sound wave in this video. ▶️ #WikiSoundLogohttps://t.co/GykcY54WfE pic.twitter.com/RYhK2tVCmj

— Wikimedia Foundation (@Wikimedia) March 28, 2023