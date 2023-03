The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate disponibile da oggi su console

L'avventura Ombra su Morrowind inizia da oggi con The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate, disponibile da oggi console Xbox e PlayStation.

Arriva oggi su console The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate, con due nuovi dungeon che danno inizio all’attesa avventura Ombra su Morrowind: il DLC è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5, preannunciato da un esclusivo trailer di lancio.

Scribes of Fate introduce due nuovi dungeon PvE fino a quattro giocatori, dagli evocativi nomi di Bal Sunnar e Scrivener’s Hall. I giocatori scopriranno due storie uniche, con cui dare inizio alla grande avventura di Ombra su Morrowind che condurrà al capitolo Necrom, a giugno. Entrambi i dungeon si possono affrontare a difficoltà Normale, Veterano e Difficile, e ogni modalità offre ricompense e obiettivi unici tra cui ben sei nuovi set di oggetti, due set di mostri e una serie di oggetti collezionabili tra cui una nuova skin, emote e altro ancora. Maggiori dettagli su Bal Sunnar e Scrivener’s Hall si possono trovare sul sito ufficiale di ESO.

Insieme al DLC, inoltre, arriverà anche l’aggiornamento numero 37 per il gioco base. Questo nuovo aggiornamento è gratis per tutti i giocatori di ESO e introduce una serie di cambiamenti e migliorie. Ad esempio, una nuova funzione di accessibilità (narrazione dello schermo), un nuovo strumento estetico (nascondi spalle) ottenibile nel prossimo evento di gioco Jesters Festival di questo mese e vari miglioramenti qualitativi per il sistema delle case.

Si può cominciare a giocare al DLC The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate tramite l’abbonamento a ESO Plus, o acquistarlo per 1.500 Crown tramite il Crown Store all’interno del gioco (alla voce DLC). Inoltre, Scribes of Fate Collector’s Bundle è disponibile per 4.000 Crown e include l’accesso al DLC, la cavalcatura Antecedent Scholar’s Guar, l’animale Blightlord’s Skeever e cinque Crown Experience Scroll.

Sinossi dell’espansione:

Combattete attraverso il tempo, e salvate l’anima di un culto daedrico in The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate. Date inizio alla saga di “Ombra su Morrowind”, con due nuovi e avvincenti dungeon, ovvero Bal Sunnar e Scriverner’s Hall, e intraprendete un’avventura che vi condurrà nella Telvanni Peninsula e in altri mondi nel prossimo capitolo The Elder Scrolls Online: Necrom!

