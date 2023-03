Shattered Heaven: nuovo trailer di gameplay del roguelike strategico a base di carte

Shattered Heaven, il roguelike strategico tutto italiano con combattimenti in stile card game, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di avere un assaggio delle meccaniche di gioco presentandoci il sistema di dock-building e le dinamiche di combattimento. Vediamo il filmato:

Come vediamo dal trailer, nel gioco ogni personaggio potrà modificare e personalizzare il proprio mazzo di carte a seconda delle situazioni e del proprio stile di gioco. Inoltre, potremmo creare pozioni e potenziamenti, recuperando le risorse che si celano all’interno dei dungeon.

Annunciato lo scorso giugno, Shattered Heaven è un nuovo roguelike strategico con combattimenti in stile card game e meccaniche RPG sviluppato da Leonardo Productions, lo studio italiano nota per la visual novel investigativa Dry Drowing. Nel corso del gioco prenderemo il controllo di una squadra composta da tre differenti personaggi, ciascuno con il proprio esclusivo mazzo di carte e abilità uniche che renderanno l’esperienza di gioco varia e personalizzabile in base alla modalità di combattimento scelta. Non manca inoltre uno strutturato segmento dedicato allo sviluppo dei personaggi in perfetto stile gioco di ruolo.

Shattered Heaven sarà disponibile solo su PC a partire dal 19 aprile 2023. Se siete interessati a scoprire di più su questo interessante roguelike, vi segnaliamo che è disponibile una demo gratuita su Steam.