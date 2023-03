OpenAI lavora già a GPT-5: uscirà a fine anno e sarà indistinguibile da un essere umano

ChatGPT, il chatbot di intelligenza artificiale basato sull’architettura GPT-3.5, ha ricevuto di recente un importante aggiornamento a GPT-4, che ha aggiunto nuove e impressionanti capacità come l’input multimodale e la capacità di superare la maggior parte degli esami con grande successo. Ve ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.

Tuttavia, OpenAI sta già lavorando al prossimo grande aggiornamento: GPT-5, che potrebbe uscire dalla fase di sviluppo a dicembre e secondo diversi insider potrebbe ottenere una classificazione AGI: ciò significa che sarà virtualmente indistinguibile da un essere umano, sia nella comprensione dei contenuti (anche molto complessi), sia nella loro elaborazione.

Le implicazioni di tutto ciò sono in larga parte sconosciute e potenzialmente preoccupanti. Indipendentemente dal fatto che GPT-5 raggiunga l’AGI, si prevede che offrirà funzionalità ancora migliori rispetto a quelle presenti su GPT-4, come risultati più veloci e precisi e la capacità di assistere in compiti ancora più complessi come la scrittura di codice migliore. L’Europol è già preoccupata per il potenziale abuso dell’attuale tecnologia IA da parte dei criminali, mentre questa settimana un gruppo di esperti capitanato da Elon Musk ha pubblicato un appello affinché venga messo in pausa lo sviluppo di qualsiasi IA più avanzata di GPT-4.

Si prevede che OpenAI rilasci una versione intermedia, GPT-4.5, a settembre o ottobre, che fornirà maggiori informazioni sugli aggiornamenti su cui stanno lavorando.