L’appello degli esperti capitanati da Elon Musk: “fermate ChatGPT, è un pericolo”

Elon Musk e oltre 1000 tra ricercatori e veterani della Silicon Valley hanno firmato un appello, chiedendo ai governi di mettere in pausa le IA come ChatGPT.

Mettere in pausa le IA, fintanto che non verrà creato un perimetro di regole chiare e rigorose per evitare pericoli per la società. È questa la richiesta di un gruppo di ricercatori e imprenditori capitanato da Elon Musk. Il principale bersaglio dell’invettiva? ChatGPT, ovviamente.

La lettera aperta, pubblicata dalla non-profit Future of Life Institute, conta circa 1.000 firmatari, tra cui il co-fondatore di Apple Steve Wozniak, il CEO di Stability AI Emad Mostaque e l’autore di Sapiens Yuval Noah Hararias, nonché Elon Musk.

I firmatari chiedono una pausa immediata ai sistemi di IA avanzata per almeno sei mesi. Questa tregua tecnologica dovrà avvenire secondo criteri di trasparenza e coinvolgere i governi e le autorità che si occupano di regolamentare la tecnologia e le telecomunicazioni. “I sistemi di intelligenza artificiale con intelligenza comparabile a quella umana possono introdurre dei rischi profondi per la società e l’umanità, come dimostrato da ampie ricerche e riconosciuto dai principali laboratori di intelligenza artificiale”, si legge nell’apertura della lettera.

“Un’IA avanzata – continua l’appello – potrebbe rappresentare un cambiamento profondo nella storia della vita sulla Terra e dovrebbe essere pianificata e gestita con una cura e risorse adeguate. Purtroppo, questo livello di pianificazione e gestione non sta avvenendo, anche se negli ultimi mesi i laboratori di intelligenza artificiale sono bloccati in una corsa fuori controllo per sviluppare e dispiegare menti digitali sempre più potenti che nessuno – nemmeno i loro creatori – può capire, prevedere o controllare in modo affidabile”.