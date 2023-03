Loki 2: confermata la presenza di Jonathan Majors

Variety ha confermato che Jonathan Majors sarà presente in Loki 2, e che ha partecipato alle riprese della serie TV.

Dopo le accuse di violenza e molestie mosse nei confronti di Jonathan Majors, il sito Variety ha confermato la presenza dell’attore per Loki 2, serie TV in cui l’interprete tornerà a vestire i panni di Kang.

Il polverone che si è creato attorno a Jonathan Majors potrebbe mettere in difficoltà i Marvel Studios, considerando che il suo Kang è stato messo al centro della nuova fase dell’universo cinematografico della Casa delle Idee. Ed alla fine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stata presentata l’apparizione di Kang nella nuova stagione di Loki.

Il suo personaggio dovrebbe quindi apparire in Loki 2, che farà il suo esordio sulla piattaforma streaming Disney+ entro quest’anno. Ma gli sviluppo della questione per cui è incriminato Majors potrebbero cambiare il corso delle cose nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto è stato riferito dalla donna che avrebbe denunciato l’attore, Jonathan Majors “l’avrebbe colpita in faccia con uno schiaffo, provocandole una ferita dietro l’orecchio. Successivamente l’avrebbe afferrata dal collo, provocandole lividi e contusioni”. Ma gli avvocati di Majors hanno smentito tutto, ed hanno dichiarato che si è trattato solo di una discussione.