Il caso Alex Schwazer: il trailer del documentario Netflix

Netflix prosegue ad analizzare casi di cronaca che in Italia hanno fatto molto rumore: e dopo la docuserie su San Patrignano, quella su Pino Maniaci e su Wanna Marchi, ecco che a breve arriverà sulla piattaforma anche Il caso Alex Schwazer. Da poco è stato lanciato il trailer della docuserie.

Ecco il filmato.

Questa è la descrizione proposta da Netflix:

Da golden boy dello sport italiano a delusione nazionale: Alex è caduto nel tranello del doping ma ce l’ha messa tutta per rialzarsi. A ostacolarlo, però, l’ombra di un complotto più grande di lui.

Alex Schwazer è il marciatore italiano che è stato campione olimpico della 50 chilometri a Pechino 2008. In seguito ad un caso di doping il marciatore è stato squalificato fino al 2024. Al centro della storia di Alex Schwazer ci sono due squalifiche, e la seconda è quella che ha fatto montare l’idea per questa docuserie, che racconterà di come il tentativo di Schwazer di partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 sia stato condizionato e bloccato da una secondo positività molto dubbia.

Il caso Alex Schwazer arriva il 13 aprile, solo su Netflix.