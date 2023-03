I Tarocchi del Necronomicon: Edizioni NPE ne propone 50 pezzi sul proprio sito

Lo scorso 15 marzo Edizioni NPE ha lanciato un’iniziativa nel giorno dell’anniversario di H. P. Lovecraft, mettendo a disposizione su edizioninpe.it 50 esemplari di un pezzo da collezione come i Tarocchi del Necronomicon.

Si tratta di 78 carte che immortalano alcuni dei personaggi più iconici del mondo lovecraftiano, apparsi nei racconti del Necronomicon. Le illustrazioni sono state realizzate da Michele Penco (già autore di «Incubi»). Ecco le immagini di Lovecraft’s Dark Grimoire – I tarocchi del Necronomicon.

I Tarocchi del Necronomicon sono venduti a 25 euro, ma sul sito di Edizioni NPE vengono proposti a 23,75 euro con spese gratuite. Questa è la descrizione offerta dalla casa editrice:

Confrontandosi con la propria parte oscura, si può risalire all’origine di dubbi e paure. Scavando nelle zone più buie della mente e dell’anima, è possibile trovare una via d’uscita. «I Tarocchi del Necronomicon» si pongono, in questo senso, in una prospettiva catartica.