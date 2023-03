I clienti restituiscono frequentemente l’oggetto che vuoi acquistare? Amazon ti avvisa

Amazon ha iniziato a avvisare i consumatori quando i prodotti venduti sulla sua piattaforma vengono regolarmente restituiti. Secondo The Information, Amazon sta implementando un nuovo avviso sui prodotti “frequentemente restituiti” dagli altri clienti. In sostanza, sarà comunque possibile acquistare quello specifico prodotto, ma l’e-commerce ti suggerirà prima di guardare con attenzione la sua descrizione e le recensioni lasciate dagli utenti.

Se un prodotto viene restituito molto spesso non è un buon segno: potrebbe significare che l’azienda che lo vende tende a produrre molte unità fallate, oppure che la sua descrizione include caratteristiche che non sono realmente presenti o, ancora, che si tratta semplicemente di un prodotto di pessima qualità.

Attualmente, la politica di reso di Amazon consente ai clienti di restituire articoli nuovi e non utilizzati entro 30 giorni dall’acquisto, di solito gratuitamente, a meno che l’articolo non sia considerato non restituibile. Tuttavia, restituire un prodotto è comunque un’esperienza negativa per i clienti e la piattaforma di Amazon è piena di prodotti contraffatti, a bassa qualità e a volte commercializzati in modo ingannevole, supportati da recensioni false. Avere un avviso visibile che tali articoli vengono restituiti frequentemente non solo dissuade i consumatori dall’acquistarli, ma potrebbe anche incoraggiare i rivenditori ad essere onesti riguardo alle loro offerte o almeno a migliorare i problemi che portano a una maggiore restituzione dei loro prodotti.

“Abbiamo iniziato ad includere alcune informazioni sul tasso di restituzione per aiutare i nostri clienti a prendere decisioni d’acquisto più consapevoli”, ha dichiarato Betsy Harden, portavoce di Amazon