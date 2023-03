Beavis and Butt-Head 2: ecco il trailer della seconda stagione

Ecco il trailer ufficiale di Beavis and Butt-Head 2, la seconda stagione della serie revival sui due personaggi di MTV.

29—Mar—2023 / 10:23 AM

Paramount+ è pronta a lanciare la nuova stagione di Beavis and Butt-Head, considerando che i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming dal 20 aprile. Nel frattempo è stato diffuso il trailer di Beavis and Butt-Head 2.

Ecco il filmato.

Così come si può vedere dal trailer, la seconda stagione proporrà le consuete situazioni demenziali ed esilaranti che caratterizzano i cartoni di Beavis and Butt-Head. I nuovi episodi arriveranno negli Stati Uniti il 20 aprile, mentre in altri Paesi, compresa l’Italia, si parla di una data successiva rispetto a quella che riguarda i territori anglosassoni.

Anche in questa seconda stagione il creatore Mike Judge sarà la voce originale di Beavis and Butt-Head, e farà da produttore esecutivo. Lew Morton, Michael Rotenberg, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina e Antonio Canobbio sono gli altri produttori per Titmouse.

Ricordiamo che Beavis and Butt-Head è nato attraverso un corto del 1992 intitolato Frog Baseball, che fu realizzato da Liquid Television per MTV. Successivamente la stessa MTV commissionò un’intera stagione, che poi divennero ben sette, andate in onda tra il 1993 ed il 1997.