I benefici del nuovo estratto per il futuro della cosmesi

Secondo una nuova ricerca, il frutto della pianta di nappola minore (Xanthium strumarium), che cresce in tutto il mondo ed è spesso considerata un’erbaccia nociva, ha componenti antiossidanti e antinfiammatori che potrebbero renderlo utile come protettore della pelle. I ricercatori hanno scoperto che i composti contenuti nei frutti appuntiti di questa specie riducono i danni da esposizione ai raggi UVB e accelerano la guarigione delle ferite in test di laboratorio condotti su cellule e tessuti. Gli estratti di nappola sembrano anche influenzare la produzione di collagene, una proteina che conferisce elasticità alla pelle e previene le rughe. “Abbiamo scoperto che il frutto di cocklebur ha il potenziale per proteggere la pelle e contribuire a migliorare la produzione di collagene”, ha dichiarato Eunsu Song, dottoranda presso la Myongji University in Corea del Sud, che ha condotto la ricerca insieme alla professoressa Jinah Hwang della Myongji University. “A questo proposito, potrebbe essere un ingrediente interessante per creme o altre forme cosmetiche. Probabilmente mostrerà un effetto sinergico se mescolato con altri composti efficaci contro l’invecchiamento, come l’acido ialuronico o l’acido retinoico”. Il nuovo studio è il primo a esaminare le proprietà del frutto come agente di guarigione delle ferite e protettore della pelle.

Lo studio

I ricercatori hanno innanzitutto studiato le proprietà molecolari degli estratti del frutto e hanno isolato particolari composti che potrebbero contribuire agli effetti antiossidanti e antinfiammatori. Hanno poi utilizzato colture cellulari e un modello di tessuto 3D con proprietà simili alla pelle umana per studiare come questi composti influiscono sulla produzione di collagene, sulla guarigione delle ferite e sui danni causati dai raggi UVB. I risultati hanno mostrato che gli estratti del frutto di cocklebur favoriscono la produzione di collagene, accelerano la guarigione delle ferite ed esercitano un effetto protettivo contro i raggi UVB. Confrontando la bioattività dei frutti di nappola coltivati in luoghi diversi, i ricercatori hanno scoperto che i frutti coltivati in Corea del Sud avevano proprietà antiossidanti e antinfiammatorie leggermente superiori e una maggiore attività di guarigione delle ferite rispetto a quelli coltivati in Cina. I ricercatori hanno avvertito che dosi elevate di estratto possono essere dannose e sono necessarie ulteriori ricerche per determinare come utilizzarlo in modo sicuro in applicazioni cosmetiche o farmaceutiche. “Nelle sue bave, il frutto di nappola ha anche un componente tossico, il carbossiatractyloside, che può danneggiare il fegato”, ha detto Song. “Xanthium strumarium ha mostrato un potenziale come agente cosmetico, aumentando la sintesi del collagene; tuttavia, ha mostrato risultati negativi con concentrazioni più elevate. Pertanto, trovare la giusta concentrazione sembra molto importante e sarebbe la chiave per commercializzare gli estratti di frutti nei cosmetici”.