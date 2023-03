Xiaomi Redmi Note 12 Turbo ufficiale: Snapdragon 7+ Gen2 a meno di 300€ (in Cina)

Martedì Xiaomi ha presentato il nuovo Redmi Note 12 Turbo, un interessante mid-range Android che sarà disponibile, almeno in Cina, anche in un’edizione limitata dedicata ad Harry Potter. Di interessante c’è che è uno dei primi smartphone equipaggiati con il nuovo Snapdragon 7+ Gen2: 4nm e 2,9 GHz, praticamente più che sufficienti per qualsiasi applicazione o caso d’uso che vi venga in mente.

Troviamo quindi fino a 16GB di RAM e 1TB di storage. Insomma, Turbo per davvero. Non manca nemmeno una batteria da 5000 mAh, anche se la velocità di ricarica si ferma a 67W. Un po’ sottotono rispetto ad altri prodotti di Xiaomi e Redmi. Ma anche in questo caso si tratta di specifiche davvero più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. Sul retro troviamo tre fotocamere: principale da 64MP, ultrawide da 8MP e, quindi, macro da 2MP.

I prezzi sono interessanti: si parte da 270€ per il modello da 8+256GB, fino ad arrivare ai 375€ di quello da 16GB+1TB. Prezzi convertiti dagli yuan, perché per ora il Note 12 Turbo è uscito solo in Cina. E in Europa? Chissà, probabilmente nel corso dei prossimi mesi. Xioami ha presentato anche una Harry Potter Edition, ma sul fatto che possa arrivare anche in Italia non ci metteremo la mano sul fuoco. Le edizioni speciali pensate per il mercato asiatico non arrivano quasi mai anche da noi. Fortunatamente esistono le eccezioni.