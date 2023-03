Will Hunting: Ben Affleck dichiara che il sequel non si farà

Ben Affleck ha appena dichiarato che l'idea avuta da lui e Matt Damon per il sequel di Will Hunting non è abbastanza buona.

Il film Air – La storia del grande salto riunisce nuovamente Matt Damon e Ben Affleck, un duo che si è consacrato diversi decenni fa grazie al lungometraggio Will Hunting – Genio Ribelle. I due avrebbero anche avuto un’idea per un sequel, ma, a quanto pare, al momento questo progetto non andrà in porto.

Ecco cosa ha dichiarato a riguardo Ben Affleck:

Non proseguiremo su questa strada del sequel. Cioè, voglio dire, abbiamo creato questo soggetto su ciò che potrebbe accadere, però non siamo interessati a realizzarlo.

Il fatto che però sia Ben Affleck che Matt Damon abbiano progettato un’idea su un possibile seguito di Will Hunting lascia sempre accesa quella possibilità di un interesse da parte di entrambi nel tornare sulla storia che li ha portati a vincere un Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Secondo quanto riferito qualche tempo fa dai due interpreti, fu Kevin Smith a portare la sceneggiatura ad Harvey Weinstein, e quindi alla Miramax. Weinstein adorò la sceneggiatura, e così il film entrò in produzione. Grazie alla sua performance Robin Williams vinse l’Oscar come migliore attore non protagonista.