The Kardashians 3: il teaser trailer della terza stagione

Ecco il teaser trailer di The Kardashians 3, la terza stagione della serie in arrivo su Hulu il 25 maggio.

28—Mar—2023 / 9:52 AM

Hulu ha pubblicato il teaser trailer di The Kardashians 3, la terza stagione della serie TV che vedrà nuovamente protagonisti i membri della famiglia di Kim Kardashian. La nuova stagione arriverà su Hulu il 25 maggio, e ne seguirà probabilmente una diffusione anche su Disney+ nel nostro Paese.

Ecco il filmato.

La stessa Kim Kardashian parla nel filmato di una versione della realtà che ognuno ha da proporre, facendo intuire che anche in questa stagione verranno rivelate delle situazioni controverse. Mentre Khloé Kardashian si auspica un periodo di rilassamento. Ma, così come accade di solito nelle reality serie con protagoniste le Kardashian, ci saranno eventi capaci di turbare la famiglia nel profondo.

Ricordiamo che The Kardashian mette al centro delle telecamere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Presenti anche i rispettivi partner ed ex partner, tra cui possiamo menzionare Travis Barker, Kanye West, Tristan Thompson e Scott Disick.

La famiglia è stata in precedenza protagonista della serie Al passo con i Kardashian, che è durata per venti stagioni, dal 2007 fino al 2021.