Syberia: Microids rende omaggio a Benoit Sokal con un documentario

Microids ha pubblicato un documentario che rende omaggio a Benoît Sokal. l’autore della celebre serie Syberia. Il filmato mostra alcuni momenti cruciali della creazione della saga, ripercorrendo la carriera dell’autore e la storia di Syberia attraverso le parole di alcuni membri del team di sviluppo e di altri professionisti che hanno avuto modo di collaborare con Sokal. Vediamo il filmato:

Benoît Sokal è scomparso a maggio del 2021, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Noto principalmente per essere l’autore della serie Syberia, Sokal nacque come fumettista. Ha realizzato, infatti, serie a fumetti come Inspector Canardo, che si basa sulla storia di un papero detective che ha problemi di alcolismo. Ma fu la Microids a dargli la notorietà, prima grazie alla pubblicazione di Amerzone-Il testamento dell’esploratore, e poi con Syberia, Syberia II e Syberia III.

L’ultimo titolo dedicato alla serie Syberia è Syberia: The World Before, uscito a marzo dello scorso anno. Il gioco è ambientato stavolta in epoche diverse e ha ben due protagoniste: Kate Walker, che abbiamo visto in azione già nei primi tre capitoli della serie, e Dana Roze, vissuta più di sessant’anni prima della Walker.