John Wick 4: Keanu Reeves pronuncia solo 380 parole nel film

Il The Wall Street Journal ha calcolato che in John Wick 4 l'interprete Keanu Reeves pronuncia solo 380 parole.

Secondo quanto rivelato dal The Wall Street Journal l’interprete Keanu Reeves pronuncia solo 380 parole in John Wick 4, nonostante le tre ore del film. Sembra che si sia trattato di una scelta voluta, così come rivelato nell’articolo.

Il regista Chad Stahelski e Keanu Reeves hanno tagliato la metà dei dialoghi scritti inizialmente per il personaggio. Il co-sceneggiatore Michael Finch ha dichiarato:

Vedere quanto Keanu si dedichi alla parte di recitazione che non prevede dialoghi è un qualcosa di scioccante.

Il The Wall Street Journal ha fatto notare come nel primo film, in 101 minuti, il personaggio di John Wick pronunci 484 parole. Mentre nel quarto capitolo, con 169 minuti a disposizione, le parole arrivano ad essere 380. Ed il 10% di queste parole sono presenti nel solo trailer.

In John Wick 4 il leggendario sicario è costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue John lo asseconda e si dirige a Roma, dove affronterà alcuni dei più spietati killer del mondo.