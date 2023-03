Daredevil: Born Again – Arty Froushan sarà il villain della serie TV

Arty Froushan di Carnival Row sarà uno degli antagonisti principali in Daredevil: Born Again.

Arrivano novità sulla produzione di Daredevil: Born Again, considerando che è stato ufficializzato l’ingaggio di Arty Froushan, che vestirà i panni del villain di Matt Murdock, e sarà uno degli antagonisti principali per il supereroe Marvel.

Arty Froushan si era già visto nelle foto che erano stato pubblicate online in cui compariva Vincent D’Onofrio, che tornerà a vestire i panni di Kingpin. Froushan sarà il personaggio di Harry, considerato uno dei cattivi della serie. Potrebbe trattarsi di una figura legata ad un altro novo character, che sarà interpretato da Michael Gandolfini.

L’attore Arty Froushan si è visto fino ad ora in Carnival Row, al fianco di Cara Delvinge e Orlando Bloom. Ricordiamo che in Daredevil: Born Again comparirà anche Jon Bernthal, che tornerà a interpretare Punisher.

Le riprese della serie TV sono attualmente in corso a New York. La nuova serie uscirà sulla piattaforma Disney+, e sarà articolata in 18 episodi invece della classica mezza dozzina / nove puntate. Charlie Cox è già comparso nell’MCU con il suo Daredevil in Spider-Man: No Way Home ed in She-Hulk.