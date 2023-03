Damaged: Samuel L. Jackson e Vincent Cassel insieme per un film thriller

Due interpreti popolari come Samuel L. Jackson e Vincent Cassel sono pronti ad unirsi per un progetto cinematografico thriller dal titolo Damaged. Il lungometraggio sarà sviluppato dalle case di produzione Red Sea Media e BondIt Media Capital.

Al centro di Damaged ci sarà la storia di un poliziotto di Chicago che si ritroverà in Scozia, un viaggio intrapreso dopo aver scoperto che gli omicidi di un serial killer sono simili a quelli commessi cinque anni prima in un caso da lui stesso seguito. Il killer di cui ha memoria il poliziotto è stato anche il responsabile della morte della sua fidanzata, e per questo motivo la sua sarà una caccia alla ricerca di vendetta.

La produzione si svolgerà in Scozia, sotto la regia di Terry McDonagh (che ha già lavorato alle serie TV Better Call Saul e Breaking Bad). Il progetto è affidato a Paul Aniello ed a Roman Kopelevich. Vincent Cassel e Samuel L. Jackson lavoreranno a Damaged affiancati nel cast da Kate Dickie (The Witch), Gianni Capaldi (A Day to Die) e John Hannah (The Mummy). Luke Taylor, Matthew Helderman, Marcie Sinaiko e Roman Viaris saranno i produttori esecutivi.