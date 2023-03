Associazione tra aborto spontaneo e ritardi nello sviluppo dell’embrione individuati da nuova ricerca

Per la prima volta, i ricercatori olandesi hanno potuto osservare il modo in cui gli embrioni si sviluppano mentre la gravidanza è in corso. Hanno utilizzato tecnologie di imaging all’avanguardia, tra cui l’ecografia 3D con sonde transvaginali ad alta risoluzione e tecniche di realtà virtuale, per creare ologrammi 3D dell’embrione. Ciò ha permesso di valutare lo sviluppo complessivo dell’embrione, comprese le braccia e le gambe, la forma e la lunghezza del cervello e la curvatura di braccia e gambe. Le tecniche di ecografia 3D e di realtà virtuale hanno anche permesso di misurare il volume dell’embrione e la distanza tra la corona della testa e il fondo delle natiche dell’embrione (lunghezza della corona e della groppa). Il dottor Melek Rousian, ginecologo presso l’Erasmus MC, University Medical Center di Rotterdam, Paesi Bassi, che ha guidato lo studio, ha dichiarato:

“Abbiamo scoperto che nelle prime dieci settimane di gravidanza, gli embrioni delle gravidanze che si concludono con un aborto spontaneo impiegano quattro giorni in più per svilupparsi rispetto ai bambini che non vengono abortiti. Abbiamo anche scoperto che più tempo impiega un embrione a svilupparsi, più è probabile che abortisca. In futuro, la capacità di valutare la forma e lo sviluppo degli embrioni potrebbe essere utilizzata per stimare la probabilità che una gravidanza prosegua fino alla nascita di un bambino sano. Ciò consentirebbe agli operatori sanitari di fornire consulenza alle donne e ai loro partner in merito all’esito della gravidanza e all’identificazione tempestiva di un aborto spontaneo. Questo sarebbe particolarmente utile per le coppie che hanno avuto gravidanze precedenti terminate con un aborto spontaneo; potremmo essere in grado di indicare il rischio di un altro aborto spontaneo o magari offrire una rassicurazione”.

Lo studio

I ricercatori hanno raccolto i dati dalle donne che partecipavano al Rotterdam Periconception Cohort (studio PREDICT), un ampio studio prospettico nell’assistenza ai pazienti del dipartimento di ostetricia e ginecologia dell’Erasmus MC, University Medical Center di Rotterdam. Un totale di 611 gravidanze in corso e 33 gravidanze terminate con un aborto spontaneo sono state incluse da donne reclutate nello studio tra il 2010 e il 2018 quando erano tra le sette e le dieci settimane di gravidanza.

Per studiare le caratteristiche e le misure interne ed esterne di un embrione, note come morfologia embrionale, è importante la possibilità di vedere l’embrione in 3D. I ricercatori hanno utilizzato la realtà virtuale per creare ologrammi e osservare lo sviluppo degli embrioni e hanno confrontato la morfologia con le fasi stabilite dello sviluppo embrionale, note come Carnegie Stages. Il primo autore dello studio, il dottor Carsten Pietersma, dottorando ed ecografista presso l’Erasmus MC, ha dichiarato: “Senza l’aiuto del 3D e della realtà virtuale, è molto più difficile esaminare lo sviluppo dell’embrione. Per esempio, la tecnologia della realtà virtuale 3D rende molto più facile vedere lo sviluppo delle braccia e delle gambe. Nel sistema di stadiazione Carnegie, la curvatura e la posizione delle braccia e delle gambe hanno un ruolo importante. Molti studi storici hanno esaminato i prodotti dell’aborto spontaneo, ma questa è la prima volta che siamo stati in grado di osservare lo sviluppo della gravidanza mentre questa era ancora intatta”.Le fasi Carnegie dello sviluppo embrionale coprono le prime dieci settimane di gestazione e vanno dalla prima alla ventitreesima. Rispetto a una gravidanza in corso, una gravidanza conclusa con un aborto spontaneo è stata associata a uno stadio Carnegie più basso e l’embrione avrebbe raggiunto lo stadio Carnegie finale quattro giorni più tardi rispetto a un embrione proveniente da una gravidanza che ha dato origine a un bambino sano. Un ritardo nello stadio di Carnegie aumentava la probabilità di aborto spontaneo dell’1,5% per ogni stadio ritardato. Dopo la decima settimana non esiste un sistema di stadiazione per lo sviluppo dell’embrione; quindi, i ricercatori hanno utilizzato la crescita fetale e il peso alla nascita per valutare lo sviluppo successivo. Hanno scoperto che una gravidanza conclusa con un aborto spontaneo era legata a una lunghezza della circonferenza cranica inferiore e a un volume embrionale più piccolo. I ricercatori hanno aggiustato le loro analisi per tenere conto di fattori che potrebbero influenzare gli esiti della gravidanza, come il fatto che le donne fossero o meno rimaste incinte in precedenza, l’età, l’etnia, lo stato socioeconomico, l’uso di alcol, il fumo e l’uso di acido folico o altri integratori vitaminici.

embrione a 10 settimane (credit Dr Carsten Pietersma, Erasmus MC)

embrione a 9 settimane (credit Dr Carsten Pietersma, Erasmus MC)

Un limite dello studio è che include un numero relativamente piccolo di gravidanze concluse con un aborto spontaneo da un gruppo di donne che frequentano un ospedale terziario per le cure preconcezionali e prenatali e quindi potrebbero non essere rappresentative della popolazione generale. I ricercatori non hanno avuto a disposizione i risultati dei test genetici effettuati in seguito a un aborto spontaneo; quindi, non sanno se gli embrioni che hanno abortito avessero un numero di cromosomi anomalo, che avrebbe potuto contribuire alla non vitalità delle gravidanze.