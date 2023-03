The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, annunciati dieci minuti di gameplay in anteprima

Il producer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Eiji Aonuma annuncia per domani una speciale anteprima dell'atteso videogioco.

Siete pronti a esplorare i cieli sopra le vaste terre di Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in arrivo il 12 maggio su Nintendo Switch? Si tratta certamente di uno dei videogiochi più attesi dell’anno, che a un mese e mezzo dall’uscita nasconde ancora tanti misteri. Domani, alle ore 16:00, il producer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, presenterà un’anteprima di una decina di minuti inediti di gameplay, probabilmente mostrando qualche meccanica o ambientazione ancora ignota: un appuntamento semplicemente imperdibile per i fan… ma non solo.

Join The Legend of #Zelda series producer, Eiji Aonuma, for roughly 10 minutes of gameplay from The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom on 28/03 at 16:00 CEST on our YouTube channel. ► https://t.co/W1Rpyb9LQ2 pic.twitter.com/g1Yo95lhgv — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 27, 2023

L’appuntamento è sui canali Youtube ufficiali di Nintendo: anche su quello italiano, naturalmente, con la versione localizzata della presentazione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch sarà un epico viaggio attraverso Hyrule e i suoi cieli: sarò il giocatore a decidere quale cammino seguire, mentre esplora le sconfinate distese di Hyrule e le misteriose isole che fluttuano nei suoi vasti cieli. Riuscirà a padroneggiare tutta la potenza delle nuove abilità di Link per respingere le sinistre forze che minacciano il regno?

Il gioco è pre-ordinabile anche su My Nintendo Store, per ricevere come bonus inclusi nell’acquisto la Moneta da Collezione e l’Etichetta per Bagagli (gli articoli bonus saranno disponibili fino a esaurimento scorte).

