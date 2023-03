Spettacoli luminosi con droni: meccanismi e costi

Immagina un mondo magico, dove lo spettacolo di droni danzanti dipinge nel cielo stelle, cuori e perfino il tuo nome. Ma come si fa a gestire decine di droni volanti nello stesso spazio aereo senza che si scontrino? Grazie ad un nuovo software all’avanguardia, che calcola le traiettorie di ogni drone in modo da evitare collisioni, e che tiene conto della velocità e dello spazio occupato da ciascun drone. Questo significa che chiunque potrà godersi lo spettacolo senza preoccupazioni, mentre i droni danzano in perfetta armonia nel cielo.

La meraviglia di uno spettacolo di droni

Quando si parla di uno spettacolo con i droni, si intende un divertente show innovativo che si svolge nel cielo attraverso il volo controllato di un gruppo di droni luminosi. Un software gestisce i movimenti e i colori dei droni per creare forme, scritte, loghi e immagini in 3D. Le traiettorie dei droni e gli effetti luminosi si combinano per creare coreografie dinamiche che offrono un’esperienza mozzafiato. Sincronizzando lo spettacolo con colonne sonore o altri elementi multimediali, il risultato è sorprendente ed entusiasmante. La potente luce emessa dai droni è visibile a lunga distanza e gli effetti tridimensionali offrono una visione spettacolare da ogni angolo. Creatività, luce e tecnologia si uniscono in un’esperienza unica.

Negli ultimi anni, i tradizionali spettacoli di fuochi d’artificio stanno sempre più spesso venendo affiancati dagli spettacoli luminosi con i droni. Centinaia, se non migliaia, di piccoli droni luminosi che volano nell’aria possono creare disegni e animazioni spettacolari grazie alle diverse opzioni di programmazione disponibili per i droni stessi e per le loro fonti di luce. Per gli spettacoli luminosi con droni, la prima fase consiste nella progettazione al computer, utilizzando dei programmi che permettono di creare virtualmente le coreografie muovendo dei punti, ognuno dei quali corrisponde a un drone. Il software utilizzato in questa fase calcola il numero di droni necessari per creare le forme colorate desiderate e la traiettoria che ciascuno di essi deve seguire. Un aspetto fondamentale in questa fase è evitare collisioni tra i droni, e il software tiene conto della velocità e dello spazio occupato da ciascun drone così da evitare qualsiasi tipo di scontro tra dispositivi.

Il pericolo collisione

Negli ultimi anni, gli spettacoli di droni stanno diventando sempre più diffusi, spesso affiancando quelli di fuochi d’artificio. Si tratta di centinaia di piccoli dispositivi che si alzano in volo creando disegni, animazioni e addirittura raccontando storie. Ma come vengono organizzati questi spettacoli di droni e come fanno a evitare collisioni tra di loro? Il software utilizzato per gli spettacoli di droni consente di determinare il numero di droni necessari per creare le forme e i disegni desiderati, così come le traiettorie individuali che ognuno deve seguire. Durante questa fase, uno degli aspetti più critici da considerare è la possibilità di collisioni tra i droni, che devono essere evitate ad ogni costo. Per questo motivo, i software utilizzati tengono conto della velocità e dello spazio effettivo occupato da ciascun drone nel calcolo delle traiettorie, minimizzando il rischio di incidenti durante lo svolgimento dello spettacolo.

L’installazione

Dopo una fase iniziale di ideazione per ottenere una bozza dell’idea dello spettacolo, la progettazione avviene interamente al computer. Esistono infatti dei software che consentono di creare coreografie virtuali, spostando una serie di punti che rappresentano ciascuno un drone.

Il passo successivo consiste nell’eseguire una prova sul campo. Una volta arrivati sul luogo dello spettacolo, è necessario installare le varie apparecchiature tecniche, come le stazioni GPS, le antenne wifi e i computer. Successivamente, i droni devono essere posizionati sul terreno. Di solito, la distanza tra i droni è compresa tra 2,5 e 3 metri. Ad esempio, se consideriamo uno spettacolo con 49 droni (come nell’immagine di esempio), verrà creato un quadrato con 7 droni per lato. Ogni lato del quadrato misura circa 18 metri, per un’area totale di 342 metri quadrati, cui vanno aggiunti altri metri su ogni lato per mantenere la distanza di sicurezza.

Quanto costa uno spettacolo di droni?

Una volta che i droni sono stati disposti sul terreno, vengono effettuati dei test di volo per assicurarsi che tutti i parametri siano a norma. Il numero di droni utilizzati negli spettacoli può variare notevolmente in base al budget, alla tipologia di spettacolo, alla complessità della coreografia, ecc. In media, uno spettacolo di medie dimensioni prevede dai 100 ai 300 droni. Tuttavia, il record mondiale attuale è detenuto dalla Cina, che ha eseguito uno show con più di 5200 droni. Il costo di un’opera di questo genere può variare notevolmente: per uno spettacolo di piccole dimensioni, il prezzo può essere di circa 20.000 euro, mentre per uno spettacolo con 500 droni il costo può raggiungere i 300.000 euro. Al momento, la FireFly è una delle poche aziende autorizzate direttamente dalla FAA nel settore degli spettacoli luminosi con droni e considerata tra le più prestigiose.