Offerte Amazon: Wild Hearts per PS5 disponibile in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il videogioco Wild Hearts per PS5 a prezzo scontato. Il gioco è disponibile ora al prezzo di 59,99€, ossia con uno sconto del 25% sul prezzo originale. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 79,99€. Lo sconto segnalato dunque ci permette di risparmiare ben 20 euro sul prezzo di listino. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Wild Hearts è il nuovo action RPG di Omega Force incentrato sulla caccia che offre un’esperienza profonda e variegata, in grado di rivaleggiare persino con la celebre serie Monster Hunter. Nel gioco saremo chiamati a utilizzare antichi congegni per sconfiggere spaventose belve che incarnano lo spirito della natura. Potremo affrontarle sia in solitaria che con gli amici in modalità cooperativa.

