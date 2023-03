Netflix: tutte le novità di aprile 2023 in un video ufficiale

Netflix ha appena rilasciato il suo consueto recap mensile con tutte (o quasi) le novità previste per aprile 2022, e come al solito c’è di che gioire, tra novità assolute, grandi revival e nuove stagioni di serie celebri. Aria di primavera e di novità questo aprile: il mese si apre con After 2 e una stagione inedita in Italia de Le Bizzarre Avventure di JOJO. segue poi Lewis Capaldi: How I’m feeling e BEEF – Lo scontro. Prosegue con Transatlantic e si “addolcisce” con la seconda stagione di Sweet Tooth, che va a chiudere al meglio questo mese. E attenzione: la lista non è esaustiva, altre novità potrebbero essere in arrivo!

Qui di seguito riportiamo le sinossi di due tra i titoli più attesi, Beef – Lo scontro e Sweet Tooth – Stagione 2.

Un muratore in crisi e un’imprenditrice insoddisfatta rimangono coinvolti in un rabbioso incidente: la faida che segue fa emergere i loro istinti più cupi. Beef – Lo scontro racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti per colpa della “rabbia da volante”. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e, accecato dal rancore, affronta l’imprenditrice indipendente dalla vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni, in questa serie dall’umorismo cupo profondamente commovente.

Nella seconda stagione di Sweet Toorh, all’incalzare di una nuova ondata dell’Afflizione, Gus e un gruppo di compagni ibridi sono prigionieri del generale Abbot e dei cosiddetti “Ultimi uomini”. Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh, che vuole disperatamente salvare la moglie infetta Rani. Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh e inizia un’angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd e Aimee Eden si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza sarà messa alla prova quando emergono i segreti di Jepperd. Quando le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia d’adozione si ritrovano in rotta di collisione con Abbot e le forze malvagie che vogliono annientarli una volta per tutte.

